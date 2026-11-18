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18.11.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika reagiert am Mittwochmittag positiv
Die Aktie von Sika gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 189,90 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 189,90 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'971 Punkten tendiert. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 191,05 CHF zu. Bei 188,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41'378 Sika-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 4,05 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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