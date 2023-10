Sika Aktie News: Sika am Nachmittag im Minus

Das Papier von Sika gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 216,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 10'678 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 215,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 222,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 146'497 Stück.

Bei einem Wert von 280,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 207,90 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 4,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 18.04.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 2'398,20 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2'398,20 CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 20.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,55 CHF je Aktie belaufen.

