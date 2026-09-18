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18.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Sika gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 182,80 CHF.

Sika
182.72 CHF -1.26%
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Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 182,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'852 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 182,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 184,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 281'244 Sika-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 7,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 34,16 Prozent wieder erreichen.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,49 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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