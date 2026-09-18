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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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18.09.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag im Minus

Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 184,20 CHF.

Sika
184.04 CHF -0.54%
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Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 184,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'937 Punkten steht. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 183,05 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 184,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 252'181 Sika-Aktien.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 7,27 Prozent zulegen. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,66 Prozent.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,49 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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