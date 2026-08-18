Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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18.08.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 185,75 CHF.
Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 185,75 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. Bei 185,45 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,65 CHF. Zuletzt wechselten 96'716 Sika-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 6,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,86 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 CHF je Sika-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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