Sika Aktie News: Sika tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 186,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'265 Punkten steht. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 186,20 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,65 CHF. Zuletzt wechselten 43'372 Sika-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 55,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,86 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,47 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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