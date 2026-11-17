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17.11.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Dienstagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sika. Das Papier von Sika gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 189,80 CHF abwärts.
Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 189,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'142 Punkten steht. Bei 189,25 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,95 CHF. Bisher wurden heute 16'502 Sika-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,95 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Sika-Aktie mit einem Verlust von 36,59 Prozent wieder erreichen.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,44 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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