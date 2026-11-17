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17.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Sika gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 189,20 CHF.
Das Papier von Sika gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 189,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'028 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 187,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,95 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 73'985 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,44 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 36,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,44 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Sika am 17.11.2026
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