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17.11.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Dienstagmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Sika gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Sika-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 188,70 CHF ab.
Die Sika-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 188,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Sika-Aktie bei 188,10 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,95 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47'318 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 4,72 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,44 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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