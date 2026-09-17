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17.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Sika. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 183,80 CHF.

Sika
185.04 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 183,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 183,95 CHF. Bei 183,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'408 Sika-Aktien.

Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 34,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,49 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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