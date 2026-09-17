Sika Aktie News: Sika tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Sika legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 185,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'948 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 185,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,25 CHF. Zuletzt wechselten 122'632 Sika-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 6,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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