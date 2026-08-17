Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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17.08.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 189,85 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 189,85 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'376 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 187,20 CHF ein. Bei 190,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 14'442 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 3,92 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,86 CHF aus. Am 04.03.2014 hat Sika die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,47 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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