Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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17.08.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 187,75 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 187,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 187,20 CHF. Bei 190,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 96'711 Sika-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 4,98 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,90 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,86 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,47 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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