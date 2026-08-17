Sika Aktie News: Sika am Montagmittag billiger

Die Sika-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 188,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'337 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 187,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'753 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,22 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,86 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sika von vor 5 Jahren angefallen

SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 3 Jahren eingefahren