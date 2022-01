Sika Aktie News: Sika gewinnt an Fahrt

Zuletzt wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1.3 Prozent auf 334.90 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 12'615 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 335.90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 331.80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 109'834 Sika-Aktien den Besitzer.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9.90 CHF je Aktie belaufen.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

