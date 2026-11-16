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16.11.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika büsst am Montagvormittag ein

Sika Aktie News: Sika büsst am Montagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sika. Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 191,60 CHF.

Sika
190.76 CHF -0.35%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 191,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 190,35 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 7'672 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von 3,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Abschläge von 37,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,44 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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