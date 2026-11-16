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16.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Montagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 190,25 CHF nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 190,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'231 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sika-Aktie ging bis auf 189,95 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 81'041 Sika-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,86 Prozent. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 58,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,87 CHF je Sika-Aktie. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,44 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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