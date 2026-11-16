Sika Aktie News: Sika am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 190,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 15'196 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 190,35 CHF. Bei 190,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 37'237 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 3,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 36,84 Prozent sinken.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,44 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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