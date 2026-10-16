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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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16.10.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Vormittag kaum verändert

Sika Aktie News: Sika am Vormittag kaum verändert

Die Aktie von Sika zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Sika-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 181,45 CHF.

Sika
182.66 CHF 1.69%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 181,45 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'325 Punkten tendiert. Bei 182,20 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Sika-Aktie bis auf 181,45 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 182,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 27'580 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 33,67 Prozent sinken.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,88 CHF je Sika-Aktie. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Sika Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,43 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Sika am 16.10.2026

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