Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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16.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Sika zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 182,80 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 182,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Sika-Aktie bis auf 183,35 CHF. Bei 182,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 81'353 Sika-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 197,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 7,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 34,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,43 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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