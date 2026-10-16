Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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16.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 182,65 CHF.
Das Papier von Sika konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 182,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'359 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 183,35 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 55'792 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 7,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 34,11 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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