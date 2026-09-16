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16.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Sika Aktie News: Sika am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Sika zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Sika-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 179,85 CHF.

Sika
180.95 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Sika-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 179,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 181,00 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 179,75 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 18'397 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 9,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2028 wird Sika schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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