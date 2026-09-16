Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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16.09.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika legt am Mittwochnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Sika. Zuletzt ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 181,80 CHF.
Das Papier von Sika konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 181,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sika-Aktie bei 183,05 CHF. Bei 180,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 124'866 Stück.
Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 8,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,49 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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