Sika Aktie News: Sika am Mittwochmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 181,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'860 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sika-Aktie bei 181,95 CHF. Bei 180,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'919 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 8,66 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,49 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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