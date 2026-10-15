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15.10.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Sika zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Sika konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 181,10 CHF.

Sika
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Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'296 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 181,25 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 177,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 103'804 Sika-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 8,35 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 50,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,88 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,43 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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