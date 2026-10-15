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15.10.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika am Mittag fester

Sika Aktie News: Sika am Mittag fester

Die Aktie von Sika zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 179,95 CHF.

Sika
179.63 CHF 0.88%
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Das Papier von Sika legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 179,95 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'192 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sika-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,85 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 177,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 65'353 Sika-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,81 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit Abgaben von 33,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,88 CHF aus. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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