Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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15.09.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Sika
Die Aktie von Sika gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 178,25 CHF.
Die Sika-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 178,25 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Die Sika-Aktie sank bis auf 178,15 CHF. Mit einem Wert von 179,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 14'248 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 9,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 32,48 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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