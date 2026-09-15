Sika Aktie News: Sika am Nachmittag mit Abschlägen

Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 179,10 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'796 Punkten steht. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 175,75 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,80 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 145'849 Aktien.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,33 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 32,80 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2028 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,48 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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