Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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15.09.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 177,60 CHF.
Die Sika-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 177,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 175,75 CHF. Mit einem Wert von 179,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 83'931 Sika-Aktien den Besitzer.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.
Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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