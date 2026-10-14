Sika Aktie News: Sika am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sika zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 177,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 177,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,45 CHF. Zuletzt wechselten 7'318 Sika-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit Abgaben von 32,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,88 CHF. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 19.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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