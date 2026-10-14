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14.10.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Sika Aktie News: Sika gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von Sika gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 180,65 CHF.

Sika
177.42 CHF -0.36%
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Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 180,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'067 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 180,65 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 177,45 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 52'883 Sika-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,38 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 33,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,43 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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