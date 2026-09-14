Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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14.09.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Montagvormittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 184,25 CHF.
Die Sika-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 184,25 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'881 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 183,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,20 CHF. Zuletzt wechselten 14'434 Sika-Aktien den Besitzer.
Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sika-Aktie mit einem Kursplus von 7,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 53,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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