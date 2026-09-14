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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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14.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Nachmittag auf rotes Terrain

Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Sika gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 181,35 CHF ab.

Sika
180.30 CHF -2.92%
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Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 181,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'904 Punkten notiert. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 181,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 123'752 Sika-Aktien den Besitzer.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,96 Prozent. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 33,64 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 04.03.2014 hat Sika in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1.33 Mrd. CHF, gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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