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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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14.09.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika am Mittag mit roten Vorzeichen

Sika Aktie News: Sika am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Sika gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sika-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 182,35 CHF abwärts.

Sika
182.60 CHF -1.68%
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Die Sika-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 182,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'934 Punkten steht. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 181,95 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 183,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 66'411 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 8,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,00 Prozent.

Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

In der Sika-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,48 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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