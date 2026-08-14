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14.08.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Sika Aktie News: Sika zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Sika. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Sika
190.79 CHF 0.07%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Sika-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 192,15 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'497 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 192,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 191,60 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 8'191 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 2,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sika-Aktie 37,37 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,86 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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