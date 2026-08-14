Sika Aktie News: Sika kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Sika-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 191,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'350 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 192,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Sika-Aktie sank bis auf 190,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 86'666 Sika-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 3,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,06 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 CHF je Aktie ausschütten. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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