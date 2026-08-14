Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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14.08.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Sika hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Sika-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 191,10 CHF.
Die Sika-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'442 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 192,40 CHF. Bei 190,70 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 191,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 35'628 Sika-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 3,40 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 120,35 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,86 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.33 Mrd. CHF eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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