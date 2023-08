Sika Aktie News: Sika verteidigt Stellung am Mittag

Die Sika-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 262,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 11'123 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sika-Aktie bis auf 262,80 CHF zu. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 259,10 CHF. Bei 262,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44'259 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,30 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,70 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 190,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 38,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 18.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2'398,20 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2'398,20 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Sika wird am 20.10.2023 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch