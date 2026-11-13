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13.11.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Sika gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 192,60 CHF.
Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 192,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 192,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 193,40 CHF. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 63'101 Aktien.
Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 2,60 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 äusserte sich Sika zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.33 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.33 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,44 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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