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13.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Sika gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 191,25 CHF ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 191,25 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'084 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 190,60 CHF. Bei 193,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 127'598 Sika-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,32 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Abschläge von 37,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,44 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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