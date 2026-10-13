Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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13.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sika. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 177,70 CHF zu.
Das Papier von Sika legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 177,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'035 Punkten notiert. Bei 177,95 CHF markierte die Sika-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,95 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'071 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,35 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,88 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Das EPS wurde auf 0,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1.33 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sika 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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