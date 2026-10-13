Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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13.10.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Anleger greifen bei Sika am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 175,65 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 175,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'942 Punkten liegt. Die Sika-Aktie zog in der Spitze bis auf 178,00 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 174,95 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 204'616 Sika-Aktien umgesetzt.
Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 31,48 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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