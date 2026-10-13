Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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13.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Sika. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 176,15 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'060 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sika-Aktie bis auf 178,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 174,95 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 67'384 Sika-Aktien den Besitzer.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 12,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,68 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Sika-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,43 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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