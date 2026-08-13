Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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13.08.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 192,75 CHF.
Die Sika-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 192,75 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'489 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 192,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,15 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'150 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,52 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,56 Prozent.
Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,86 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sika ein EPS von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sika-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,47 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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