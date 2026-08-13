Sika Aktie News: Sika tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 191,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 191,05 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 193,15 CHF. Zuletzt wechselten 133'261 Sika-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 2,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,35 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,86 CHF, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 04.03.2014 lud Sika zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sika ein EPS in Höhe von 7,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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