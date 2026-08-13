Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 193,15 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'500 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Sika-Aktie sogar auf 194,20 CHF. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 192,20 CHF. Bei 193,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 81'845 Sika-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,69 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,47 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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