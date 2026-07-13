Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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13.07.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Sika gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 160,35 CHF.
Die Sika-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 160,35 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'246 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 159,55 CHF. Bei 161,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 69'962 Stück.
Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 211,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Sika-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 03.08.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,31 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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