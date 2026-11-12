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12.11.2026 16:29:00
Sika Aktie News: Sika verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 194,00 CHF.
Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 194,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'122 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 192,75 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 195,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'646 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 197,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 1,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 61,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das EPS lag bei 0,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Sika einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,44 CHF je Sika-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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