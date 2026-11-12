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12.11.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Mittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Sika. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Sika-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 195,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 196,30 CHF. Bei 195,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 60'438 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,60 CHF) erklomm das Papier am 06.08.2026. Mit einem Zuwachs von 0,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 38,50 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sika-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,87 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sika am 04.03.2014 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.33 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 19.02.2027 dürfte Sika Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,44 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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