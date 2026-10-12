Sika Aktie News: Sika am Vormittag kaum verändert

Mit einem Wert von 173,95 CHF bewegte sich die Sika-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 174,25 CHF. Die Sika-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,30 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'089 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,88 CHF belaufen. Sika veröffentlichte am 04.03.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Experten taxieren den Sika-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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